«Большой разницы нет». ВСУ неважно, кто из российских генералов руководит на фронте — Минобороны
Украинские военные (Фото:REUTERS/Carlos Barria)
ВСУ без разницы, кто из российских генералов руководит на фронте, заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.
Так он ответил на вопрос, будет ли гибель российского генерал-майор Романа Кутузова означать какие-либо изменения в тактике врага.
«Ничего это не изменит, российская армия действует варварским способом, независимо от того, кто ею руководит. Мы знаем о новых командующих, кто каким образом воюет. Армия РФ воюет вполне для нас понятно: в прямых столкновениях с украинскими военнослужащими у них почти нет шансов», — сказал он на брифинге.
По его словам, у россиян есть подготовленные спецподразделения, но преимущественно у российской пехоты нет шансов в боях с нашими мотивированными, опытными, профессиональными военнослужащими.
«Поэтому российская сторона уничтожает все артиллерией, а затем туда „героически“ входит пехота… Поэтому — кто будет руководить на каких направлениях — большой разницы для украинской армии это не составляет», — сказал он.
5 июня стало известно, что в Луганской области ВСУ ликвидировали командира 29-й армии РФ, которого также называют командиром армейского корпуса «ДНР», генерал-майора Романа Кутузова.
Это четвертый российский генерал, гибель которого в ходе войны в Украине была подтверждена официально.
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