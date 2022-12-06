В Минобороны призвали не делать прогнозы о войне по погоде

6 декабря, 23:04
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Маляр подчеркнула, что украинская армия беспрецедентно быстро научилась использовать новые виды западного вооружения (Фото:Генштаб)

Маляр подчеркнула, что украинская армия беспрецедентно быстро научилась использовать новые виды западного вооружения (Фото:Генштаб)

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что не стоит строить прогнозы о ходе боевых действий по погоде.

«Действительно, погода вносит свои коррективы, безусловно. Потому что от погоды зависит, насколько можно управлять техникой, насколько можно применять определенную технику», — сказала Маляр в эфире телемарафона.

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При этом она призвала «не строить прогнозы войны по погоде», поскольку это было бы некорректно.

Маляр также подчеркнула, что украинская армия беспрецедентно быстро научилась использовать новые виды западного вооружения и перешла в фазу, когда ей есть чему учить другие армии мира.

Ранее глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг предположил, что масштабные боевые действия на фронте могут возобновиться с середины декабря.

Министр обороны США Ллойд Остин говорил, что зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес советовал Украине «продолжать давление» на поле боя и в течение зимы.

https://www.youtube.com/embed/mRRjCYoxZt8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Российские войска Боевые действия Зима Анна Маляр

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