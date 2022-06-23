Еще одна запретная тема. В Минобороны призвали не разглашать данные о том, какое оружие используют ВСУ 23 июня, 11:14 Цей матеріал також доступний українською В Минобороны призвали не разглашать информацию о том, где и какое оружие используют украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Минобороны Украины призвали не разглашать данные о том, где и какое оружие используют Вооруженные силы Украины.



Как заявила в эфире телемарафона Анна Маляр, получение оружия от западных партнеров — «это результат кропотливой и системной работы».

«Мы предпочитаем не говорить детали: где, что находится, какое оружие, как его используют и советуем всем другим это не делать», — отметила она.

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Маляр призвала не распространять информацию о том, где и каким видом оружия какие действия совершены.

Ранее Маляр в ответ на сообщения об успехах украинских военных Херсона призвала не распространять данные о действиях Вооруженных сил.

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