В Минобороны предупредили об угрозе из-за затопления оккупантами "ядерной" шахты

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Оккупанты отрицают радиационную угрозу из-за затопления шахты Юнком
Фото: wikimapia.org

Оккупанты отрицают радиационную угрозу из-за затопления шахты Юнком

Затопление оккупационными силами РФ шахты Юнком под Енакиево Донецкой области может иметь катастрофические последствия для всего региона.

Об этом во время брифинга заявил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины Максим Комиссаров, передает Укринформ.

Он отметил, что в советское время там проводился ядерный взрыв, последствия которого затопление шахты может серьезно усугубить.

"Как вы знаете, в советские времена на шахте проводился подземный ядерный взрыв небольшой мощности, но все же с выбросом продуктов этого взрыва под землей. В случае, если этот объект будет затоплен, то возможно, что этой водой будут смыты частицы, которые заражены вследствие ядерного взрыва, и они могут проникнуть в грунтовые воды. Можно себе представить, что будет дальше - это очень опасно", - заявил Комиссаров, комментируя планы оккупантов.

Он также подчеркнул, что у украинской стороны нет рычагов давления на оккупационные власти, а данная проблема требует срочного решения.

Согласно планам пророссийской террористической организации "ДНР", 14 апреля на шахте будет отключена откачка воды, в результате чего она будет затоплена.

При этом радиационную угрозу они отрицают.

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