В Минобороны предупредили об угрозе из-за затопления оккупантами "ядерной" шахты

Затопление оккупационными силами РФ шахты Юнком под Енакиево Донецкой области может иметь катастрофические последствия для всего региона.

Об этом во время брифинга заявил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины Максим Комиссаров, передает Укринформ.

Он отметил, что в советское время там проводился ядерный взрыв, последствия которого затопление шахты может серьезно усугубить.

"Как вы знаете, в советские времена на шахте проводился подземный ядерный взрыв небольшой мощности, но все же с выбросом продуктов этого взрыва под землей. В случае, если этот объект будет затоплен, то возможно, что этой водой будут смыты частицы, которые заражены вследствие ядерного взрыва, и они могут проникнуть в грунтовые воды. Можно себе представить, что будет дальше - это очень опасно", - заявил Комиссаров, комментируя планы оккупантов.

Он также подчеркнул, что у украинской стороны нет рычагов давления на оккупационные власти, а данная проблема требует срочного решения.

Согласно планам пророссийской террористической организации "ДНР", 14 апреля на шахте будет отключена откачка воды, в результате чего она будет затоплена.

При этом радиационную угрозу они отрицают.