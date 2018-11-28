В Минобороны посоветовали вызывать полицию, если люди в камуфляже придут забирать жилье

В Минобороны заявили, что нужно вызывать полицию, если человек в форме просит отдать свое имущество

Военное положение не предусматривает конфискацию частного имущества, а если люди в форме придут забирать авто или жилье - надо вызвать полицию, заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Родион Тимошенко.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Ограничений (прав граждан в указе о военном положении - ред.) касательно того вопроса, который вы задали (об изъятии авто или жилья в пользу войска - ред.), нет. Мы не предполагаем извлечение...или другие меры, как введение комендантского часа и так далее. На данный момент официальных правовых оснований для этого нет", - сказал Тимошенко.

В свою очередь заместитель министра обороны Иван Руснак призвал граждан в таких случаях вызывать полицию.

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"Если же кто-то камуфляже пришел забирать корову или машину, или что - то рядом есть полиция. Обращайтесь в полицию - и таких негодяев просто надо арестовывать и дальше разбираться", - сказал замминистра.

По словам Руснака, Минобороны имеет "достаточно средств и транспорта, чтобы выполнить все перевозки, которые запланированы".

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.

27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.