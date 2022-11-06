Удалось уничтожить тысячи солдат РФ. В Минобороны подтвердили, что Украина не потеряла ни одной системы HIMARS 6 ноября, 17:02 HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

В Минобороны Украины подтвердили информацию о том, что российским оккупантам не удалось уничтожить ни одну реактивную систему HIMARS.



«С начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одного HIMARS, но Россия потеряла человечность и достоинство. Не говоря уже о сотнях тысяч тонн боеприпасов и тысячах солдат, которых они отправили на верную смерть», — говорится в сообщении в Twitter.



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Ранее издание Politico со ссылкой на чиновника Минобороны США сообщило, что россиянам не удалось уничтожить ни одной реактивной системы HIMARS, которые США поставили Украине.

Всего Украина получила 20 высокомобильных РСЗО HIMARS, которые были изъяты из собственных запасов США.