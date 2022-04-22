В Минобороны озвучили направления, где наблюдается наибольшая активность оккупантов 22 апреля, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Техника оккупантов (Фото:НВ)

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что оккупанты проводят наступательные действия, а также назвал направления, где наблюдается наибольшая активность войск РФ.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

«Противник проводит наступательные действия в восточной зоне основной целью которых является установление полного контроля над территорией Луганской и Донецкой областей, а также удержания сухопутного коридора с оккупированным Крымом», — сказал он во время брифинга.

Видео дня

Он добавил, что руководство российской армии завершает определение удобных мест для нанесения главных ударов. По его словам, об этом свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника, а также беспрерывные наступательные действия на отдельных направлениях.

«Наибольшая активность оккупантов наблюдается в направлении Изюм-Барвинковое, в районе узловой железнодорожной станции Попасная, в районе Северодонецкого урбанизированного района, вблизи Мариуполя, а также на участке дороги Запорожье-Донецк», — сказал Мотузянык.

Ранее страна-агрессор сообщала, что во время «второй фазы» войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.