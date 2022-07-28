Чтобы похоронить уничтоженных в Украине российских военных, нужно 24 футбольных поля — Минобороны

28 июля, 12:27
В Минобороны оценили потери армии РФ в Украине (Фото:Оперативное командование Юг)

В Минобороны оценили потери армии РФ в Украине (Фото:Оперативное командование Юг)

По состоянию на четверг, 28 июля, в Украине были ликвидированы около 40 070 российских военнослужащих.

Как сообщает Министерство обороны Украины в Twitter, для того, чтобы похоронить всех уничтоженных военных РФ, потребуется участок земли размером с 24 футбольных поля.

https://twitter.com/DefenceU/status/1552315019764924416

По данным Белого дома, за время полномасштабного вторжения РФ в Украине более 75 000 российских военных были убиты или ранены.

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Издание The Economist сообщало, что с начала вторжения из рядов оккупантов могли выбыть совокупно до 100−125 тысяч человек — львиная доля сил, которые РФ изначально стянула к границам Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Минобороны Украины Война России против Украины

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