Чтобы похоронить уничтоженных в Украине российских военных, нужно 24 футбольных поля — Минобороны 28 июля, 12:27 В Минобороны оценили потери армии РФ в Украине (Фото:Оперативное командование Юг)

По состоянию на четверг, 28 июля, в Украине были ликвидированы около 40 070 российских военнослужащих.

Как сообщает Министерство обороны Украины в Twitter, для того, чтобы похоронить всех уничтоженных военных РФ, потребуется участок земли размером с 24 футбольных поля.

По данным Белого дома, за время полномасштабного вторжения РФ в Украине более 75 000 российских военных были убиты или ранены.

Видео дня

Издание The Economist сообщало, что с начала вторжения из рядов оккупантов могли выбыть совокупно до 100−125 тысяч человек — львиная доля сил, которые РФ изначально стянула к границам Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.