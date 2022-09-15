Несколько Бородянок и две Бучи. В Минобороны оценили последствия зверств оккупантов в Изюме 15 сентября, 16:29 Город Изюм (Фото:Telegram @Tsaplienko/via REUTERS)

Разрушения, которые нанесли оккупанты в Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв — минимум с двумя Бучами Киевской области.

Об этом сообщил советник министра обороны Алексей Копытько в Facebook.

«Изюм — это несколько Бородянок с точки зрения разрушений и несколько (минимум две) Бучи с т.з. числа жертв гражданского населения», — рассказал он.

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По словам Копытько, на Изюм российские оккупанты обрушили больше ракет, чем на Мариуполь. Хотя населения в Изюме было примерно в 10 раз меньше.

«Есть жилые многоэтажные дома, на которые сознательно сбросили авиабомбы. Сложились целые подъезды. Десятки погибших. Как только наши воины отодвинут фронт чуть дальше на восток, предстоит огромная работа по фиксации и расследованию этих преступлений, — уточняет он. — визит президента Украины в Изюм — это очень сильный жест, который позволит зафиксировать внимание на этом городе, в т. ч. — в контексте будущего трибунала над российскими военными преступниками».

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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