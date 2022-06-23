«ВСУ — в маневренной обороне». В Минобороны ответили на вопрос о захвате оккупантами двух населенных пунктов в Луганской области 23 июня, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные находятся в маневренной обороне (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Министерстве обороны прокомментировали информацию о захвате российскими оккупантами населенных пунктов Лоскутовка и Рай-Александровка возле Северодонецка Луганской области.

В эфире телемарафона заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские войска осуществляют маневренную оборону на Донбассе.

«На востоке продолжаются ожесточенные бои. На сегодняшний день враг имеет огневое преимущество, но ВСУ наносят ему потери. Делают все, чтобы не допустить окружения и продвижения врага вглубь. Ситуация сложная, этого никто не скрывает. Сейчас украинские войска осуществляют маневренную оборону, так на военном языке это называется, меняют определенные рубежи», — сказала она.

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В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что на Северодонецком направлении оккупанты захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка.

Также российские оккупационные войска готовятся к форсированию реки Северский Донец.

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