«ВСУ — в маневренной обороне». В Минобороны ответили на вопрос о захвате оккупантами двух населенных пунктов в Луганской области

23 июня, 11:00
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Украинские военные находятся в маневренной обороне (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные находятся в маневренной обороне (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Министерстве обороны прокомментировали информацию о захвате российскими оккупантами населенных пунктов Лоскутовка и Рай-Александровка возле Северодонецка Луганской области.

В эфире телемарафона заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские войска осуществляют маневренную оборону на Донбассе.

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«На востоке продолжаются ожесточенные бои. На сегодняшний день враг имеет огневое преимущество, но ВСУ наносят ему потери. Делают все, чтобы не допустить окружения и продвижения врага вглубь. Ситуация сложная, этого никто не скрывает. Сейчас украинские войска осуществляют маневренную оборону, так на военном языке это называется, меняют определенные рубежи», — сказала она.

Видео дня

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что на Северодонецком направлении оккупанты захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка.

Также российские оккупационные войска готовятся к форсированию реки Северский Донец.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Минобороны Украины Луганская область Северодонецк Война России против Украины Анна Маляр

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