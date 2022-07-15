В Минобороны объяснили, как будет работать ленд-лиз для Украины

15 июля, 17:25
Украинские военнослужащие используют военную технику против оккупантов (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Украинские военнослужащие используют военную технику против оккупантов (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Украина ожидает положительного эффекта от программы ленд-лиза. Генеральный штаб самостоятельно будет выбирать необходимое ВСУ вооружение.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время телемарафона.

Он уточнил, что необходимое для ВСУ вооружение будет зависеть от ситуации на фронте.

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«Мы от ленд-лиза ожидаем очень положительного эффекта, поскольку мы сами будем выбирать образцы вооружения и военной техники, которые нам нужны в тот или иной момент. Какое именно оружие нужно, будет определять Генеральный штаб», — заявил спикер Минобороны.

Сегодня же, как отметил Мотузяник, украинским военнослужащим необходима дальнобойная артиллерия, чтобы уничтожать логистику врага.

https://www.youtube.com/watch?v=HeyebDNq9-I

Закон о ленд-лизе, среди прочего, расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставкам военной помощи Украине. Фактически позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Минобороны Украины Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Военная помощь Война России против Украины

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