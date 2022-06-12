В Минобороны назвали топ-5 вещей, которые россияне воруют в Украине

12 июня, 18:08
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Минобороны Украины по случаю дня России обнародовало в Facebook топ-5 вещей, которые российские военные воруют в Украине.

  • Пятое место занял бойлер.
  • На четвертом месте в списке оказались носки.
  • Третье место заняла военная обувь.
  • На втором месте – унитаз.
  • Возглавила рейтинг нелепых вещей, которые оккупанты воровали из украинских домов собачья будка.
Видео дня
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02H9DeqUkS3dcVYHvUpEuKtNuVttSjUysPXriJvfAbs8tXWEL9Sd2uSk8pTWNAUz32l
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Россия Мародеры Украина Кража

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