В Минобороны назвали топ-5 вещей, которые россияне воруют в Украине 12 июня, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Минобороны Украины по случаю дня России обнародовало в Facebook топ-5 вещей, которые российские военные воруют в Украине.

Пятое место занял бойлер.

На четвертом месте в списке оказались носки.

Третье место заняла военная обувь.

На втором месте – унитаз.

Возглавила рейтинг нелепых вещей, которые оккупанты воровали из украинских домов собачья будка.

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