В Минобороны назвали топ-5 вещей, которые россияне воруют в Украине
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Минобороны Украины по случаю дня России обнародовало в Facebook топ-5 вещей, которые российские военные воруют в Украине.
- Пятое место занял бойлер.
- На четвертом месте в списке оказались носки.
- Третье место заняла военная обувь.
- На втором месте – унитаз.
- Возглавила рейтинг нелепых вещей, которые оккупанты воровали из украинских домов собачья будка.
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