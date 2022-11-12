В Минобороны назвали имена командующих, которые руководят контрнаступлением ВСУ на юге

12 ноября, 16:35
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ВСУ продвигаются на юге (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ продвигаются на юге (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Минобороны Украины назвали имена командующих, которые руководят контрнаступлением Вооруженных сил на юге.

Фото и имена командующих, освобождающих украинские территории на юге, обнародовала заместитель министра обороны Анна Маляр. Среди них:

  • Александр Тарнавский, бригадный генерал
  • Андрей Ковальчук, генерал-майор
  • Андрей Грицьков, бригадный генерал
  • Михаил Драпатый, бригадный генерал
  • Андрей Игнатов, бригадный генерал

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«Преимущество наших Вооруженных сил перед врагом в мотивации и уме нашего командования. У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие. Это они направляют, планируют, ведут за собой. … Посмотрите на их невероятные лица. Это глыбы внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе», — написала Маляр.

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Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже висят украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ уволили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже дошли до реки Днепр в отдельных районах Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергею Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и желанием сохранить жизни российских солдат.

Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было отведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Минобороны Украины Херсон Херсонская область Юг Украины Контрнаступление Война России против Украины деоккупация

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