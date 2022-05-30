Бои на Донбассе: в Минобороны назвали главные цели оккупантов
Оккупанты на Донбассе пытаются добиться двух целей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
По данным Министерства обороны Украины, российские оккупанты на Донбассе ставят перед собой две главные цели.
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Как рассказала в эфире телемарафона заместительница министра обороны Анна Маляр, среди этих целей:
- полностью захватить Луганскую область,
- взять в кольцо украинские войска.
«Пока ни то, ни другое им не удается, но бои ожесточенные», — отметила она.
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