Бои на Донбассе: в Минобороны назвали главные цели оккупантов 30 мая, 13:06 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты на Донбассе пытаются добиться двух целей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным Министерства обороны Украины, российские оккупанты на Донбассе ставят перед собой две главные цели.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Как рассказала в эфире телемарафона заместительница министра обороны Анна Маляр, среди этих целей:

полностью захватить Луганскую область,

взять в кольцо украинские войска.

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«Пока ни то, ни другое им не удается, но бои ожесточенные», — отметила она.

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