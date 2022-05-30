Бои на Донбассе: в Минобороны назвали главные цели оккупантов

30 мая, 13:06
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Оккупанты на Донбассе пытаются добиться двух целей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты на Донбассе пытаются добиться двух целей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным Министерства обороны Украины, российские оккупанты на Донбассе ставят перед собой две главные цели.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Как рассказала в эфире телемарафона заместительница министра обороны Анна Маляр, среди этих целей:

  • полностью захватить Луганскую область,
  • взять в кольцо украинские войска.
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«Пока ни то, ни другое им не удается, но бои ожесточенные», — отметила она.

https://www.youtube.com/embed/e7Gfx2i-mkc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Минобороны Украины Война России против Украины

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