Осуществляют 400 обстрелов за сутки. В Минобороны назвали главную цель оккупантов на востоке Украины 22 ноября, 08:10 Цель оккупантов на востоке Украины — выйти на границы Донецкой области, отметили в Минобороны (Фото:Генштаб)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что главной целью российских оккупантов на востоке Украины является выход на границы Донецкой области.

В эфире телемарафона она сообщила, что за сутки на востоке Украины армия РФ осуществляют по 400 обстрелов.

Маляр отметила, что освобождение Херсона стало для оккупантов деморализующим эффектом, поэтому сейчас они пытаются получить хотя бы тактическое преимущество.

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По ее словам, совершать атаки оккупационным войскам РФ мешает плохая погода.

«По всему восточному фронту идет около 400 обстрелов в день. РФ не оставляет цели выйти на границы Донецкой области, но ВСУ очень мощно сопротивляются. Там идут тяжелые бои и цена за то, что оккупанты не могут продвинуться дальше, очень большая», — подчеркнула Маляр.

По данным Генштаба, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской области, а также Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Каменка, Опытное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.