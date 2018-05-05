В Минюсте назвали причину смерти подозреваемого в совершении масштабного ДТП в Кривом Роге

Водителя Mazda перевели из больницы в СИЗО несколько дней назад

Подозреваемый в совершении масштабного ДТП в Кривом Роге умер от полиорганной недостаточности.

Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, пишет Укринформ.

"Мужчина умер ночью, по предварительному диагнозу - от полиорганной недостаточности", - уточнили там.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге умер водитель легкового автомобиля Mazda, подозреваемый в совершении масштабного ДТП с 11 жертвами. 67-летний Александр Волков был переведен в следственный изолятор три дня назад.

ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил работников металлургического завода ArcelorMittal, произошла 17 апреля в 5:53.

В результате ДТП погибли 11 человек.

18 апреля водителю Mazda объявили о подозрении в нарушении ПДД. Его оперативно задержали, в дальнейшем он заявлял о проблемах со здоровьем.