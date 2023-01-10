Искандер, Джавелина и Мрія. В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена младенцев во ІІ полугодии 2022 года
Большинство предпочитает традиционность в выборе имени для своих младенцев (Фото:jarmoluk/pixabay.com)
Министерство юстиции Украины назвало самые популярные и редко используемые имена младенцев во ІІ полугодии 2022 года.
«Для украинцев нет никаких запретов и ограничений в выборе имени для новорожденного малыша. Все чаще родители креативно подходят к этому вопросу и выбирают необычные имена», — говорится в сообщении министерства Facebook.
Однако в ведомстве добавили, что анализируя статистику последних лет, все же большинство предпочитает традиционность в выборе имени для своих младенцев.
За II полугодие 2022 года самыми популярными женскими именами, которыми украинцы называли своих малышей, стали:
- Анна,
- Анастасия,
- Вероника,
- София,
- Александра,
- Мария,
- Виктория,
- Милана,
- Соломия,
- Варвара,
- Ева.
Самыми же распространенными мужскими именами стали:
- Артем,
- Дмитрий,
- Иван,
- Максим,
- Михаил,
- Даниил,
- Владислав,
- Александр,
- Андрей.
В министерстве заявили, что смелость и творчество украинцев хорошо проявляется в выборе редко используемых и необычных имен для своих малышей, среди которых много оригинальных вариантов.
Среди женских имен есть:
- Мрія,
- Луна,
- Авиталь-Азалина,
- Мерьела,
- Сладислава,
- Квітка,
- Ульпано,
- Мантикора,
- Николоз,
- Русалина,
- Юния,
- Джавелина.
Среди мужских:
- Искандер,
- Волислав,
- Марс,
- Велеслав,
- Ахиллес,
- Сармат,
- Светозар,
- Нимрод,
- Колеп,
- Ларс,
- Саркис,
- Стилиан,
- Хьюго,
- Никодим,
- Нектарий.