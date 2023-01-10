Искандер, Джавелина и Мрія. В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена младенцев во ІІ полугодии 2022 года

10 января, 14:52
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Большинство предпочитает традиционность в выборе имени для своих младенцев (Фото:jarmoluk/pixabay.com)

Большинство предпочитает традиционность в выборе имени для своих младенцев (Фото:jarmoluk/pixabay.com)

Министерство юстиции Украины назвало самые популярные и редко используемые имена младенцев во ІІ полугодии 2022 года.

«Для украинцев нет никаких запретов и ограничений в выборе имени для новорожденного малыша. Все чаще родители креативно подходят к этому вопросу и выбирают необычные имена», — говорится в сообщении министерства Facebook.

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Однако в ведомстве добавили, что анализируя статистику последних лет, все же большинство предпочитает традиционность в выборе имени для своих младенцев.

За II полугодие 2022 года самыми популярными женскими именами, которыми украинцы называли своих малышей, стали:

  • Анна,
  • Анастасия,
  • Вероника,
  • София,
  • Александра,
  • Мария,
  • Виктория,
  • Милана,
  • Соломия,
  • Варвара,
  • Ева.

Самыми же распространенными мужскими именами стали:

  • Артем,
  • Дмитрий,
  • Иван,
  • Максим,
  • Михаил,
  • Даниил,
  • Владислав,
  • Александр,
  • Андрей.

В министерстве заявили, что смелость и творчество украинцев хорошо проявляется в выборе редко используемых и необычных имен для своих малышей, среди которых много оригинальных вариантов.

Среди женских имен есть:

  • Мрія,
  • Луна,
  • Авиталь-Азалина,
  • Мерьела,
  • Сладислава,
  • Квітка,
  • Ульпано,
  • Мантикора,
  • Николоз,
  • Русалина,
  • Юния,
  • Джавелина.

Среди мужских:

  • Искандер,
  • Волислав,
  • Марс,
  • Велеслав,
  • Ахиллес,
  • Сармат,
  • Светозар,
  • Нимрод,
  • Колеп,
  • Ларс,
  • Саркис,
  • Стилиан,
  • Хьюго,
  • Никодим,
  • Нектарий.
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Минюст Имена Младенец

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