Искандер, Джавелина и Мрія. В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена младенцев во ІІ полугодии 2022 года 10 января, 14:52 Большинство предпочитает традиционность в выборе имени для своих младенцев (Фото:jarmoluk/pixabay.com)

Министерство юстиции Украины назвало самые популярные и редко используемые имена младенцев во ІІ полугодии 2022 года.

«Для украинцев нет никаких запретов и ограничений в выборе имени для новорожденного малыша. Все чаще родители креативно подходят к этому вопросу и выбирают необычные имена», — говорится в сообщении министерства Facebook.

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Однако в ведомстве добавили, что анализируя статистику последних лет, все же большинство предпочитает традиционность в выборе имени для своих младенцев.

За II полугодие 2022 года самыми популярными женскими именами, которыми украинцы называли своих малышей, стали:

Анна,

Анастасия,

Вероника,

София,

Александра,

Мария,

Виктория,

Милана,

Соломия,

Варвара,

Ева.

Самыми же распространенными мужскими именами стали:

Артем,

Дмитрий,

Иван,

Максим,

Михаил,

Даниил,

Владислав,

Александр,

Андрей.

В министерстве заявили, что смелость и творчество украинцев хорошо проявляется в выборе редко используемых и необычных имен для своих малышей, среди которых много оригинальных вариантов.

Среди женских имен есть:

Мрія,

Луна,

Авиталь-Азалина,

Мерьела,

Сладислава,

Квітка,

Ульпано,

Мантикора,

Николоз,

Русалина,

Юния,

Джавелина.

Среди мужских:

Искандер,

Волислав,

Марс,

Велеслав,

Ахиллес,

Сармат,

Светозар,

Нимрод,

Колеп,

Ларс,

Саркис,

Стилиан,

Хьюго,

Никодим,

Нектарий.