Опровергли заявление харьковского комиссара. Повесток в Дії не будет — министерство 14 марта, 12:34 В Минцифры заявили, что повесток в Дії не будет (Фото:t.me/CenterCounteringDisinformation)

В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что повесток в Дії не будет.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram во вторник, 14 марта.

По словам руководителя по развитию электронных услуг Минцифры Мстислава Баника, установлен порядок выдачи повесток военнообязанным, он актуализирован и в той нормативке, которая вышла.

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«Как видим, там вопрос Дії вообще не стоит», — сказал он.



Ранее военный комиссар Харьковского ТЦК Владимир Арап заявил, что в будущем люди якобы смогут получать повестки через Дію и вызовы в ТЦК будут осуществляться уже в электронном виде.

«Люди смогут даже получать повестки через Дію, и вызовы в РТЦК будут осуществляться уже в электронном виде. К этому все идет», — сказал Арап изданию Объектив.