В Минэнерго опровергли требование 10 миллионов долларов за подключение к электросети завода Bayraktar 2 февраля, 03:28 Беспилотник Bayraktar (Фото:ГРУНТ/Twitter)

Представитель Министерства энергетики сообщил, что правительство не требовало от компании Baykar 10 миллионов долларов за подключение к электросети будущего завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине.

Об этом сообщает Forbes.

«Представители турецкой компании заверили, что не имеют претензий к Украине. Ни одна из украинских энергокомпаний не проводила таких расчетов и не выставляла Baykar чек на $10 млн», — заявил чиновник из Минэнерго.



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Издание Forbes выяснило, что цифра в 10 миллионов долларов появилась от подрядной инжиниринговой организации. Подрядчик использовал технические условия, предоставленные Укрэнерго. Конкретно эта компания оценила цена подключения в 10 миллионов, а сроки в два года.

Forbes сообщило, что подрядчик назвал незаоблачные цифры. По предварительным оценкам, стоимость этих работ, учитывая их объем и сложность, составляет около восьми миллионов долларов.

25 января посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что для строительства завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине сформирована вся правовая база и завершен проект будущего предприятия.

Турецкая оборонная компания Bayakar Defence планирует через два года завершить строительство в Украине своего завода по производству беспилотников Bayraktar TB2 и других типов.

