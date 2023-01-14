Следующие дни будут трудными. Из-за массированного обстрела в большинстве регионов вводятся аварийные отключения — Минэнерго

14 января, 19:07
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Обстрел Днепра (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Обстрел Днепра (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В субботу, 14 января, в результате российской атаки по территории Украины было зафиксировано повреждение электросетей в ряде областей. В Минэнерго после атаки прогнозируют «тяжелые» дни впереди.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.

По его словам, россияне снова атаковали объекты генерации и электрические сети страны. В частности прилеты есть в:

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  • Харьковской,
  • Львовской,
  • Ивано-Франковской,
  • Запорожский,
  • Винницкой;
  • Киевская область.

Министр сообщил, что из-за обстрелов в большинстве регионов Украины вводятся аварийные отключения.

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«Следующие дни будут трудными. Энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии. Держимся! Каждый день приближает нашу Победу!» — подытожил Геращенко.

https://www.facebook.com/german.galushchenko/posts/pfbid0bZdmuYdTGSwyb3V97bUera14j9Kc6QQSPDmzAvgC9LJwPkEXBLz2baCo6KTLPvTRl

В субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киевской области. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре. По предварительным данным, погибли по меньшей мере пять человек, 39 ранены.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Электроэнергия Атака Минэнерго Отключение Война России против Украины

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