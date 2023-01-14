Следующие дни будут трудными. Из-за массированного обстрела в большинстве регионов вводятся аварийные отключения — Минэнерго
Обстрел Днепра (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В субботу, 14 января, в результате российской атаки по территории Украины было зафиксировано повреждение электросетей в ряде областей. В Минэнерго после атаки прогнозируют «тяжелые» дни впереди.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.
По его словам, россияне снова атаковали объекты генерации и электрические сети страны. В частности прилеты есть в:
- Харьковской,
- Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Запорожский,
- Винницкой;
- Киевская область.
Министр сообщил, что из-за обстрелов в большинстве регионов Украины вводятся аварийные отключения.
«Следующие дни будут трудными. Энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии. Держимся! Каждый день приближает нашу Победу!» — подытожил Геращенко.
В субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киевской области. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре. По предварительным данным, погибли по меньшей мере пять человек, 39 ранены.