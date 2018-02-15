В Миграционной службе не смогли сказать, кто организовал чартер для Саакашвили

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ГМС не организовывала транспортировку Саакашвили в Польшу
Фото: Схемы

ГМС не организовывала транспортировку Саакашвили в Польшу

Государственная миграционная служба Украины не знает, кто организовывал и оплатил транспортировку экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили в Польшу.

"ГМС не осуществляла транспортировку Михеила Саакашвили из Украины в Республику Польша. Информация о транспортировке указанного лица в ГМС отсутствует", - сообщили в ведомстве на запрос журналистов программы Схемы.

В Государственной пограничной службы также заявили, что не владеют этой информацией.

Напомним, что 12 февраля Михеила Саакашвили доставили в Варшаву на самолете по процедуре реадмиссии.

Народный депутат от фракции Батькивщина Игорь Луценко заявил, что его депортировали в Польшу самолетом Beechcraft Premier I с бортовым номером UR-USA компании, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко. В Администрации президента эту информацию опровергли.

Журналисты программы Схемы узнали, что самолет принадлежал польской авиакомпании, стоимость перелета составляет 8000 евро. Организовать этот рейс помогала украинская компания Sky Handling.

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