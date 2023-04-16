Епифаний провел Пасхальное богослужение и крестный ход в Михайловском соборе — видео

16 апреля, 09:46
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Митрополит Епифаний возглавил Пасхальное богослужение (Фото:ПЦУ)

Митрополит Епифаний возглавил Пасхальное богослужение (Фото:ПЦУ)

В ночь на воскресенье, 16 апреля, предстоятель Православной Церкви Украины ЦУ) митрополит Епифаний провел Пасхальное богослужение и крестный ход в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе.

Пятичасовое богослужение транслировали на YouTube для украинцев, которые не смогли прийти в собор.

Отмечается, что богослужение посетили многие прихожане, оно традиционно началось поздно вечером в субботу. Верующие, пришедшие в собор к 23:00, смогли остаться на богослужении до самого утра.

Видео дня

ПЦУ
Фото: ПЦУ
ПЦУ
Фото: ПЦУ
ПЦУ
Фото: ПЦУ
ПЦУ
Фото: ПЦУ

Во время литургии звучали молитвы за воинов, защищающих Украину, за власть и украинский народ, за покой душ всех павших защитников Родины и мирных жителей.

В завершение Пасхального богослужения Епифаний совершил освящение артоса (особый освященный хлеб, общий для всех членов церкви), а также кулич и приношений.

Также митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поздравил украинцев с Пасхой.

Второй год подряд Пасха в Украине проходит в условиях военного положения. В Киеве богослужения в храмах будут проходить онлайн. Корзину можно будет освятить после комендантского часа, который в столице продлится с 00:00 до 05:00.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Михайловский собор Митрополит Епифаний ПЦУ Богослужение Пасха 2023

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