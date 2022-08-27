В Михайловке Запорожской области нашли повешенным «начальника полиции» оккупантов 27 августа, 22:50 Коллаборант Андрей Рыжков был назначен оккупантами «начальником полиции» в Михайловке Запорожской области (Фото:Скриншот с видео Братчук / Telegram)

В оккупированной Михайловке Запорожской области нашли мертвым местного коллаборанта Андрея Рыжкова, который пошел на сотрудничество с россиянами, предложив себя на должность «руководителя полиции».



Информация о том, что предателя нашли повешенным, сначала появилась в соцсетях.

Позже эту информацию подтвердили в Запорожской областной военной администрации в комментарии Укринформу.

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«Подтверждаем информацию о том, что в Михайловке найден повешенным Андрей Рыжков, называвший себя руководителем полиции в оккупированной Михайловке», — сообщили в ОВА.

Как пишет спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, Рыжков ранее был украинским пограничником. После ухода в отставку основал общественную организацию с патриотическим названием Пограничники Михайловщины. Однако после оккупации Михайловки сам обратился к российским захватчикам и предложил себя в качестве «начальника полиции».

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