В Михайловке Запорожской области нашли повешенным «начальника полиции» оккупантов
Коллаборант Андрей Рыжков был назначен оккупантами «начальником полиции» в Михайловке Запорожской области (Фото:Скриншот с видео Братчук / Telegram)
В оккупированной Михайловке Запорожской области нашли мертвым местного коллаборанта Андрея Рыжкова, который пошел на сотрудничество с россиянами, предложив себя на должность «руководителя полиции».
Информация о том, что предателя нашли повешенным, сначала появилась в соцсетях.
Позже эту информацию подтвердили в Запорожской областной военной администрации в комментарии Укринформу.
«Подтверждаем информацию о том, что в Михайловке найден повешенным Андрей Рыжков, называвший себя руководителем полиции в оккупированной Михайловке», — сообщили в ОВА.
Как пишет спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, Рыжков ранее был украинским пограничником. После ухода в отставку основал общественную организацию с патриотическим названием Пограничники Михайловщины. Однако после оккупации Михайловки сам обратился к российским захватчикам и предложил себя в качестве «начальника полиции».
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