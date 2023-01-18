В оккупированной Михайловке прогремели взрывы на складе с боеприпасами ВС РФ — Федоров 18 января, 16:32 О потерях ВС РФ пока не известно, но к месту происшествия отправились скорые (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)

В среду, 18 января, на складе с боеприпасами оккупантов во временно подконтрольной РФ Михайловке Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, опубликовав соответствующую запись.

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По его словам, россияне обустроили арсенал в здании местной школы.

«Оккупанты Михайловки Запорожской области прямо посреди дня устроили школьную дискотеку… Шумят настолько сильно и долго, что дрожат окна соседних домов. А в сторону школы поехали скорые», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

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Информации о потерях российских захватчиков пока не поступало.