В МИД уточнили данные о состоянии пострадавших на курорте в Грузии украинцев

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Грузинская сторона оплачивает все расходы, связанные с лечением потерпевшей украинки
Фото: belkaspb/instagram

Грузинская сторона оплачивает все расходы, связанные с лечением потерпевшей украинки

Пострадавший на горнолыжном курорте в Гудаури украинец вернулся на родину, еще одна украинка находится в больнице в Тбилиси.

Об этом сообщил замдиректора Департамента, начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кирилич, передает Украинская правда.

"По информации врачей, операция прошла успешно, состояние пострадавшей тяжелое, угрозы жизни нет", - сообщил Кирилич.

Он добавил, что грузинская сторона оплачивает все расходы, связанные с лечением потерпевшей и пребыванием ее родных в Грузии.

Ранее сообщалось, что в Гудаури вышла из строя канатная дорога. Кресла с людьми начали скатываться вниз по канатной дороге и врезаться друг в друга. Некоторые люди выпрыгивали из них, не дожидаясь аварийной остановки.

По предварительным данным, на линии упало напряжение. Сообщалось о 10 пострадавших, среди них – двоих украинцах, у одного из которых диагностировали открытый перелом руки.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове