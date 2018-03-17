В МИД уточнили данные о состоянии пострадавших на курорте в Грузии украинцев

Пострадавший на горнолыжном курорте в Гудаури украинец вернулся на родину, еще одна украинка находится в больнице в Тбилиси.

Об этом сообщил замдиректора Департамента, начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кирилич, передает Украинская правда.

"По информации врачей, операция прошла успешно, состояние пострадавшей тяжелое, угрозы жизни нет", - сообщил Кирилич.

Он добавил, что грузинская сторона оплачивает все расходы, связанные с лечением потерпевшей и пребыванием ее родных в Грузии.

Ранее сообщалось, что в Гудаури вышла из строя канатная дорога. Кресла с людьми начали скатываться вниз по канатной дороге и врезаться друг в друга. Некоторые люди выпрыгивали из них, не дожидаясь аварийной остановки.

По предварительным данным, на линии упало напряжение. Сообщалось о 10 пострадавших, среди них – двоих украинцах, у одного из которых диагностировали открытый перелом руки.