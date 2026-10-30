«Договориться без Украины невозможно». В МИД прокомментировали вероятность встречи в формате США-Китай-Россия

Любые договоренности, касающиеся Украины, не будут выполняться, если они были заключены без участия самой Украины.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, комментируя информацию о возможной встрече в формате США-Китай-Россия.

«Можно говорить о чем угодно на любых встречах […] Но ничего из того, о чем договаривались без Украины, выполнено не будет», — сказал он.

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Пресс-секретарь МИД отметил, что Украина доносит свою позицию как до США, так и до Китая.

«Мы готовы к прекращению любых боевых действий уже сейчас. Мы всегда принимали все американские предложения», — подчеркнул Георгий Тихий.

По его словам, и Вашингтон, и Пекин знают позицию Киева.

«Украина предлагает честные меры, двусторонние. А не какие-то односторонние шаги и не какие-то ультиматумы», — сказал Тихий.

«Поэтому, даже если такая встреча состоится, мы убеждены, что позиция Украины будет учтена и договориться о чем-либо без Украины будет просто невозможно», — подытожил он.

20 октября президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Осло со своим финским коллегой Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере заявил, что лидеры США, Китая и России могут проводить трехсторонние встречи, однако, когда речь идет о вопросах Украины, именно она должна присутствовать за столом переговоров.

18 октября издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писало, что российский диктатор Владимир Путин предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы договориться о прекращении войны РФ против Украины на выгодных для Москвы условиях.

В начале сентября помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что трехсторонняя встреча может состояться на саммите АТЭС 18−19 ноября в китайском Шэньчжэне.

19 октября Дональд Трамп заявил, что открыт для участия в трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином, однако официально он еще не подтвердил свое участие.