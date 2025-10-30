«Я видел это в Иловайске». Спикер МИД Украины призвал СМИ не доверять предложениям Путина по «коридорам» в зоне боевых действий

Об этом МИД сообщил в четверг, 30 октября.

«Я собственными глазами видел, чем заканчиваются такие предложения — 29 августа 2014 года в Иловайске. Единственная цель Путина — затягивание войны. И он никогда не придерживался ни одного из своих обещаний о прекращении огня. Не помогайте ему оправдывать свои преступления через российские провокации против журналистов», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что любые визиты на временно оккупированную РФ территорию без разрешения Украины являются нарушением украинского законодательства и международного права.

«Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы следим за этим», — добавил Тихий.

Ранее Минобороны страны-агрессора России заявило, что «получило» приказ от главы Кремля Владимира Путина обеспечить проезд иностранных и украинских журналистов в Купянск в Харьковской области, а также в Мирноград и Покровск в Донецкой области.

В то же время аналитики Института изучения войны сообщали, что демонстративное предложение Путина о многочасовом «микропрекращении огня» в районе Покровска и Купянска, вероятно, призвано создать впечатление, что Россия не является препятствием мирному процессу.

Специалисты ISW также напоминают, что само заявление Путина было срежиссировано для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к гиперболизированным заявлениям России о ее «успехах» на Покровском направлении. Путин, вероятно, оценивает, что Украина не согласится на это странное и лицемерное предложение. По замыслу Москвы, это должно подкрепить давний кремлевский нарратив о том, что якобы именно Украина является преградой на пути к миру.

11 лет назад украинские войска, окруженные под Иловайском, были вынуждены идти через обещанный российской стороной «зеленый коридор». Вместо этого колонну расстреляли силы РФ, которые зашли на территорию Украины в ночь на 24 августа 2014-го.

В тот день погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, а 84 пропали без вести.

Георгий Тихий, который сейчас является спикером Министерства иностранных дел Украины, в 2014 году работал военным корреспондентом для немецкого канала ARD. Он был частью журналистской команды, которая пыталась вырваться из Иловайского котла. В команду входили фотографы Макс Левин и Маркиян Лисейко, оператор ARD Иван Любиш-Кирдей и сам Тихий. Материалы, снятые в тот день, позже стали основой документального фильма ARD Побег из Иловайска, который получил международные награды.