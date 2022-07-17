«Перевозил опасный груз»: в МИД рассказали о крушении украинского АН-12 в Греции 17 июля, 10:52 Что именно перевозил украинский АН-12, в МИД не уточнили (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

На борту транспортного украинского АН-12, разбившегося в Греции во время выполнения коммерческого рейса Сербия-Иордания-Бангладеш, находился «опасный груз».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер министерства иностранных дел Олег Николенко.

В то же время, что именно перевозил АН-12, принадлежавший компании Meridian, он не уточнил.

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«Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии — отказ одного из двигателей. По поручению министра иностранных дел на базе консульства Украины в Салониках создан оперативный штаб. На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, взаимодействующие со спасателями и правоохранителями Греции для выяснения всех обстоятельств инцидента. В настоящее время продолжаются спасательные работы и пожаротушение», — рассказал дипломат.

По словам гендиректора Meridian Дениса Богдановича, экипаж АН-12 погиб.

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