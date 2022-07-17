«Перевозил опасный груз»: в МИД рассказали о крушении украинского АН-12 в Греции

17 июля, 10:52
Что именно перевозил украинский АН-12, в МИД не уточнили (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Что именно перевозил украинский АН-12, в МИД не уточнили (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

На борту транспортного украинского АН-12, разбившегося в Греции во время выполнения коммерческого рейса Сербия-Иордания-Бангладеш, находился «опасный груз».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер министерства иностранных дел Олег Николенко.

В то же время, что именно перевозил АН-12, принадлежавший компании Meridian, он не уточнил.

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«Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии — отказ одного из двигателей. По поручению министра иностранных дел на базе консульства Украины в Салониках создан оперативный штаб. На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, взаимодействующие со спасателями и правоохранителями Греции для выяснения всех обстоятельств инцидента. В настоящее время продолжаются спасательные работы и пожаротушение», — рассказал дипломат.

https://www.facebook.com/1090077030/posts/pfbid0JhEDkWyX5FStq56YEH87fjTCG9M31pUqF3tMTNtREGtwJBEZy6shuGZeqfrCWmnql/?d=n
https://twitter.com/KoikiMedia/status/1548466497751621632
https://twitter.com/YWNReporter/status/1548424765945221127

По словам гендиректора Meridian Дениса Богдановича, экипаж АН-12 погиб.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   МИД Украины Греция Авиакатастрофа Крушение самолета АН-12

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