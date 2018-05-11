В МИД рассказали, что сдерживает Путина от полномасштабного наступления на Украину

Елена Зеркаль: Газовый вопрос - это то, что сдерживает полномасштабную агрессию России

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль считает привлечение украинской ГТС к экспорту российского газа предохранителем, который сдерживает Кремль от полномасштабного наступления на Украину.

"Вопрос ГТС - это вопрос нашей безопасности, потому что, действительно, для нас существование этого маршрута поставки газа в Европу является определенным фактором обеспечения не вторжения Путина полностью в военном режиме на территорию Украины", - заявила она 11 мая в комментарии 5 каналу.

В то же время этот предохранитель не понятен европейцам, считает Зеркаль.

"По крайней мере, они говорят, что хотят делать вид, что не очень понимают это", - добавила она.

О.Зеркаль: У @GazpromEN величезний бюджет. Вони спотворюють інформацію про нашу ГТС, об’єми газу, що постачається через Україну, як ми забезпечуємо безпеку, наскільки надійна наша система і як ефективно вона може працювати. Весь європейський медіа простір заповнений їх фейками. — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) 11 мая 2018 г.

По ее мнению, существование альтернативных маршрутов лишает Украину дополнительной защиты от российской агрессии.

Напомним, в Германии начали строительство Северного потока-2, хотя еще не все страны дали разрешение на строительство газопровода, который идет в обход Украины.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не против сохранения газового транзита через Украину и готова к консультациям с Киевом по этому вопросу.