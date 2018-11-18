В МИД прокомментировали нападение на канадского фотографа в Киеве

МИД Украины считает недопустимыми нападения на журналистов, как и любые проявления нетерпимости и насилия, заявила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко.
"Ждем результатов расследования правоохранительными органами", - написала она в Twitter.
В воскресенье, 18 ноября, в центре Киева представители праворадикальных организаций сорвали марш за права трансгендеров. Канадском журналисту Майклу Колборну, который присутствовал на акции, во время столкновений попали в лицо и разбили очки. Журналист Кристофер Миллер отметил, что полиция во время нападения праворадикалов не просто не поддерживала участников марша, но и мешала им.
Посол Канады в Украине Роман Ващук призвал полицию к эффективному и убедительному ответу на "уголовные и ненавистнические действия праворадикалов".
Полиция начала производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Это предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
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