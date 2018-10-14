14 октября 2018, воскресенье

В МИД порекомендовали украинцам воздержаться от посещения отдельных регионов Португалии из-за урагана Лесли

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Наиболее критическим для территории Португалии будет период до 16:00 14 октября
Фото: NASA

Наиболее критическим для территории Португалии будет период до 16:00 14 октября

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения отдельных районов Португалии в связи с приближением к материковой части страны урагана Лесли.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Португалии.

"В связи с приближением к материковой части Португалии урагана Лесли и по сообщениям Национальной службы гражданской защиты Португальской Республики, посольство Украины в Португалии рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от посещения отдельных регионов страны (Сетубал, Лиссабон, Сантарем, Лейрия, Коимбра и Авейру )", - говорится в сообщении.

Тем гражданам, которые уже находятся на территории указанных регионов, в МИД Украины порекомендовали избегать лесных местностей, пляжей и открытого пространства за пределами городской зоны и, если есть возможность, оставаться в помещениях.

В случае попадания в опасную ситуацию, нужно в первую очередь звонить в португальскую спасательную службу по номеру 112.

Наиболее критическим для территории Португалии будет период до 16:00 14 октября - возможны порывы ветра до 130 км/ч по всей территории республики, местами до 190 км/ч, а также - штормовые волны на всем побережье страны.

Ранее сообщалось, что в Португалии в результате урагана Лесли сотни тысяч людей столкнулись с перебоями в подаче электричества.

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