В МИД отреагировали на информацию о задержании украинских рыбаков Россией

Украина проверяет данные о возможном задержании в Азовском море украинских рыбаков.

Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы Василий Кирилич, пишет УП.

"Консул проверяет информацию о задержании российскими пограничниками двух граждан Украины, которые вышли на катере в Азовское море и не вернулись и их возможное содержание в Краснодарском крае", - пояснил он.

Напомним, 10 мая в акватории Азовского моря в районе Бердянска Запорожской области пропали украинские моряки. 11 мая проходили поисково-спасательные работы.

Позже жена одного из пропавших сообщила, что получила звонок от пограничной службы России о задержании ее мужа и его товарища, и что сейчас они находятся в городе Ейск (Краснодарский край РФ).

25 марта в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Нордпод флагом Российской Федерации. Суд арестовал судно на время расследования, а членам экипажа грозит административная ответственность.

16 апреля украинская разведка сообщила, что Россия активизировала деятельность кораблей береговой охраны Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота в акватории Азовского моря.