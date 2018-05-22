В МИД не исключают обмена Сенцова на главу РИА Новости-Украина Вышинского

Министерство иностранных дел Украины рассматривает все возможные варианты для освобождения из российской тюрьмы украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова, сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца на брифинге об объявлении голодовки Сенцовым в понедельник, 21 мая.

В частности, на вопрос журналистов о том, возможен ли вариант обмена Сенцова на арестованного по подозрению в государственной измене руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, Беца ответила, что подобный вариант не исключается.

"Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей, потому что если бы мы объявляли заранее, то, поверьте, и Ахтем Чийгоз, и Ильми Умеров, видимо, еще не были бы уволены. Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается", - сказала Беца.

Беца подчеркнула, что "все те граждане Российской Федерации, которые задержаны или осуждены в Украине, являются преступниками, а что касается наших граждан - это политзаключенные, которые незаконно задержаны или незаконно осуждены в РФ".

По ее словам, Российская Федерация блокирует все обращения Украины о доступе к Сенцову. Только за последний год было более 20 таких обращений.

Ранее сообщалось, что МИД Украины обратился к России из-за голодовки Сенцова.

Напомним, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

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Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Он находится в колонии в городе Лабытнанги и продолжает заниматься творчеством.