В метро Киева запустили "поезд украинской идентичности" к годовщине Голодомора

Состав будет курсировать на синей ветке метрополитена до 10 декабря 2018 года

В среду, 21 ноября, Национальный музей Мемориал жертв Голодомора и КП Киевский метрополитен запустили поезд "украинской идентичности".

Проект посвящен 85-й годовщине Голодомора, серия информационных постеров рассказывает пассажирам об уникальных явлениях культуры и науки, общественного развития и быта украинцев - людей, которые творили историю и в начале ХХ века и определяли судьбу нации.

По словам генерального директора музея Олеси Стасюк, для большинства история Голодомора до сих пор является историей о голоде, который "возник из-за перегибов на местах в связи с индустриализацией".

"Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что труды исследователей Голодомора печатаются мизерными тиражами. Поэтому сегодня возникла острая необходимость привлекать новые формы подачи информации, которые бы позволили охватить весь украинский социум", - рассказала Стасюк.

С постерами "поезда украинской идентичности" можно ознакомиться в вагонах одного из составов киевского метрополитена, который курсирует на синей ветке, до 10 декабря 2018 года.