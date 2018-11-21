В метро Киева запустили "поезд украинской идентичности" к годовщине Голодомора

В среду, 21 ноября, Национальный музей Мемориал жертв Голодомора и КП Киевский метрополитен запустили поезд "украинской идентичности".
Проект посвящен 85-й годовщине Голодомора, серия информационных постеров рассказывает пассажирам об уникальных явлениях культуры и науки, общественного развития и быта украинцев - людей, которые творили историю и в начале ХХ века и определяли судьбу нации.
По словам генерального директора музея Олеси Стасюк, для большинства история Голодомора до сих пор является историей о голоде, который "возник из-за перегибов на местах в связи с индустриализацией".
"Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что труды исследователей Голодомора печатаются мизерными тиражами. Поэтому сегодня возникла острая необходимость привлекать новые формы подачи информации, которые бы позволили охватить весь украинский социум", - рассказала Стасюк.
С постерами "поезда украинской идентичности" можно ознакомиться в вагонах одного из составов киевского метрополитена, который курсирует на синей ветке, до 10 декабря 2018 года.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования