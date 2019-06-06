В метро Киева после отключения автоматов по продаже жетонов образовались длинные очереди — видео
После отключения автоматов по продаже жетонов в Киевском метрополитене возле касс образовались длинные очереди.
Как сообщает Информатор, наиболее сложная ситуация — на станции метро Вокзальная.
Очередь началась еще с улицы, а внутри здания к кассам и эскалатору стояла огромная толпа.
Это произошло из-за того, что жетоны начали постепенно выводить из оборота, а у многих людей еще нет бесконтактных карт.
Напомним, автоматы по продаже жетонов начали отключать с 29 мая.
Жетоны перестанут продавать уже с 1 ноября текущего года.
С этого момента пассажиры смогут пользоваться для проезда карточкой метро, карточкой киевлянина, электронным билетом, ученическим билетом для школьников Киева. Льготные категории граждан должны предоставить оригинал документа на контроле.
В Киевском метрополитене напомнили, что при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн, а после использования поездок карточку можно вернуть в кассу и получить залоговую стоимость.
Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или приобрести карточку на одну поездку.