В метро Киева после отключения автоматов по продаже жетонов образовались длинные очереди — видео Сегодня, 11:58 Цей матеріал також доступний українською Информатор Пассажиры стоят к кассам в очереди за жетонами Информатор

После отключения автоматов по продаже жетонов в Киевском метрополитене возле касс образовались длинные очереди.

Как сообщает Информатор, наиболее сложная ситуация — на станции метро Вокзальная.

Очередь началась еще с улицы, а внутри здания к кассам и эскалатору стояла огромная толпа.

Это произошло из-за того, что жетоны начали постепенно выводить из оборота, а у многих людей еще нет бесконтактных карт.

Фото: Информатор

Напомним, автоматы по продаже жетонов начали отключать с 29 мая.

Жетоны перестанут продавать уже с 1 ноября текущего года.

С этого момента пассажиры смогут пользоваться для проезда карточкой метро, карточкой киевлянина, электронным билетом, ученическим билетом для школьников Киева. Льготные категории граждан должны предоставить оригинал документа на контроле.

В Киевском метрополитене напомнили, что при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн, а после использования поездок карточку можно вернуть в кассу и получить залоговую стоимость.

Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или приобрести карточку на одну поездку.