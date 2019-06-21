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В киевском метро поезд задел голову упавшего на платформе мужчины — соцсети

Сегодня, 13:54
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В киевском метро поезд задел голову упавшего на платформе мужчины — соцсети - фото

Киев Оперативный

Насколько серьезно пострадал мужчина, на данное время не известно

В пятницу, 21 июня, на станции столичного метрополитена Контрактовая площадь поезд травмировал мужчину, упавшего на платформе, передает Киев Оперативный со ссылкой на очевидцев.

«Ужасный случай произошел только что на станции метро Контрактовая площадь. По предварительной информации, по неизвестным пока причинам, парень упал на перроне и ударился головой. В этот момент проезжал поезд метро и задел голову», — говорится в сообщении.

В каком состоянии находится пострадавший, на данное время не известно.

В полиции происшествие пока никак не комментировали.

Теги:   Метро Киев

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