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В метро Киева начали отключать автоматы по продаже жетонов

Вчера, 17:02
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В метро Киева начали отключать автоматы по продаже жетонов - фото

Киевский метрополитен/Facebook

До полного отказа от жетонов осталось 155 дней

В Киевском метрополитене начали отключать автоматы по продаже жетонов.

Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, до полного выведения жетонов из оборота осталось 155 дней.

«Наша техника направляется на более чем заслуженный отдых», - написали там.

В Киевском метрополитене напомнили, что при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн, а после использования поездок карточку можно вернуть в кассу и получить залоговую стоимость. 

Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или приобрести карточку на одну поездку.

Ранее сообщалось, что жетоны перестанут продавать уже с 1 ноября текущего года.

С этого момента пассажиры смогут пользоваться для проезда карточкой метро, карточкой киевлянина, электронным билетом, ученическим билетом для школьников Киева. Льготные категории граждан должны предоставить оригинал документа на контроле.

Теги:   Киевский метрополитен Жетон Киев

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