01 июня 2018, пятница

В метро Харькова задержали вооруженного мужчину

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
При себе у задержанного оказался пистолет и боеприпасы к нему
Фото: Pixabay

При себе у задержанного оказался пистолет и боеприпасы к нему

В пятницу, 1 июня, в харьковском метрополитене правоохранители задержали вооруженного мужчину.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции.

"Во время проверки документов у 55-летнего жителя Харьковской области правоохранители обнаружили оружие и 23 патронов", - говорится в сообщении.

Изъятый пистолет и боеприпасы направлены на экспертизу.

"Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове