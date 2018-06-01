В метро Харькова задержали вооруженного мужчину

При себе у задержанного оказался пистолет и боеприпасы к нему

В пятницу, 1 июня, в харьковском метрополитене правоохранители задержали вооруженного мужчину.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции.

"Во время проверки документов у 55-летнего жителя Харьковской области правоохранители обнаружили оружие и 23 патронов", - говорится в сообщении.

Изъятый пистолет и боеприпасы направлены на экспертизу.

"Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой.