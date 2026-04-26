В Харькове мужчина выстрелил из стартового пистолета на станции метро
Задержанный полицией мужчина и стартовый пистолет, из которого он стрелял на станции метро в Харькове (Фото: Поліція Харківської області via Facebook)
В Харькове 26 апреля около 21:10 мужчина выстрелил из стартового пистолета на станции метро Исторический музей.
Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря полиции Харьковской области Людмилу Прокопенко.
По ее словам, гражданский человек выстрелил из стартового пистолета, находясь в состоянии опьянения, пострадавших не было.
В полиции Харькова заявили, что задержали нарушителя за хулиганство, он совершил выстрел вверх.
Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности.