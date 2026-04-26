В Харькове мужчина выстрелил из стартового пистолета на станции метро

26 апреля, 22:32
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Задержанный полицией мужчина и стартовый пистолет, из которого он стрелял на станции метро в Харькове (Фото: Поліція Харківської області via Facebook)

Задержанный полицией мужчина и стартовый пистолет, из которого он стрелял на станции метро в Харькове (Фото: Поліція Харківської області via Facebook)

В Харькове 26 апреля около 21:10 мужчина выстрелил из стартового пистолета на станции метро Исторический музей.

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря полиции Харьковской области Людмилу Прокопенко.

По ее словам, гражданский человек выстрелил из стартового пистолета, находясь в состоянии опьянения, пострадавших не было.

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В полиции Харькова заявили, что задержали нарушителя за хулиганство, он совершил выстрел вверх.

Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Харьков Метро Стрельба Харьковский метрополитен

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