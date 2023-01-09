В фейк о «мести РФ за Макеевку» не поверили даже российские пропагандисты 9 января, 14:27 Последствия обстрела Краматорска на ракетный удар не похожи (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

В ложь минобороны РФ о «мести» за удар по расположению с мобилизованными во временно оккупированной Макеевке не поверили даже в прокремлевских Telegram-каналах.

Согласно фейку российских военных, в результате их «ракетной атаки» по Краматорску погибли «около 600 украинских военнослужащих».

В ВСУ это заявление сразу опровергли.

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Кроме того, журналисты Reuters побывали по адресам общежитий, указанных в сообщении РФ, и выяснили, что полученные повреждения зданий оказались незначительными, а следов ракетных ударов там и вовсе обнаружено не было.

«Не было очевидных признаков того, что там жили солдаты, а также никаких тел или следов крови», — отметили представители СМИ.

В свою очередь так называемые «военкоры» РФ предположили, что часть украинских военных могли госпитализировать после их ознакомления с бреднями спикера российского минобороны Игоря Конашенкова.

«Лживые доклады, подрисовываемые на каждом уровне отчеты, бессмысленные рапорты и безнаказанность для осуществляющих данную деятельность лиц уже давно стало постоянным спутником текущих событий», — сетуют пропагандисты.

Не поверил в гибель «сотен украинских военных» и российский обыватель.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где расположились мобилизованные ВС РФ, был нанесен в новогоднюю ночь, непосредственно во время выступления главы кремлевского режима Владимира Путина.

По имеющимся данным, из-за детонации хранившихся там боеприпасов, количество ликвидированных захватчиков исчисляется сотнями, что подтвердил даже бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин.