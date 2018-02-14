В мэрии Одессы заявили, что Труханов ездил в Прагу договариваться о транспорте

Труханов не появляется в Одессе 1,5 месяца

Поездка мэра Одессы Геннадия Труханова в Чехию связана с его планами о развитии городского транспорта, заявили в местном горсовете, пишет Думская.

Отмечается, что Труханов посетил два транспортных предприятия в Праге - Kvazar Plus s.r.o и Opravna tramvai.

По данным мэрии, с первым предприятием Одесса решает вопросы модернизации трамвайных и троллейбусных систем, а также покупает новые кузовы трамвайных вагонов. Второе предприятие является трамвайной мастерской.

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ сообщили о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову в совершении уголовного преступления относительно растраты средств при покупке помещений завода Краян.

Геннадий Труханов ушел в отпуск 26 декабря 2017 года. С тех пор он несколько раз продлевал отпуск за свой счет, также брал командировки в Давос (Швейцария) и Афины (Греция).

С 12 по 16 февраля, по данным горсовета Одессы, Труханов находится в Чехии, где у него запланированы рабочие переговоры на уровне Министерства промышленности и торговли.

В Министерстве промышленности и торговли и Министерстве иностранных дел Чехии не смогли подтвердить информацию о командировке Труханова в Прагу.