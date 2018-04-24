В мэрии Киева прокомментировали вопрос повышения цен на проезд в наземном транспорте

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Проезд могут повысить до 8 грн
Фото: Киевпастранс

Проезд могут повысить до 8 грн

Власти Киева рассматривают возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте, сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

По словам представителя КГГА, этот вопрос будет вынесен на общественное обсуждение для изучения мнения киевлян.

"Об окончательных цифрах можно будет говорить только после тщательного изучения этого вопроса, учитывая экономическую обоснованность", – подчеркнул он.

Поворозник добавил, что даже в случае изменения стоимости проезда, льготный проезд для категорий жителей столицы, которые сегодня имеют на это право, будет сохранен.

Он подчеркнул, что тариф на проезд включает, в частности, зарплату сотрудников транспортных предприятий, затраты на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, обслуживание и ремонт подвижного состава.

Ранее сообщалось, что Киевпастранс намерен повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 грн с 15 июля 2018 году. Об этом сообщили Українські Новини с ссылкой на финансовый план предприятия на текущий год.

 

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