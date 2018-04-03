В мэрии Киева анонсировали запуск фонтанов на Майдане Незалежности

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Свето-музыкальные фонтаны будут работать пять месяцев
Фото: Виталий Кличко via Facebook

Свето-музыкальные фонтаны будут работать пять месяцев

1 мая в Киеве на Майдане Незалежности начнут работать фонтаны.

Как рассказали в Киевской горгосадминистрации, Киевфонд уже начал подготовительные работы, идет процесс расконсервации фонтана Большой и шести малых в центре столицы, а также работы по монтажу насосного оборудования. 

На всех фонтанах проведут подготовку чаш, санацию резервуаров чистой воды, установят внешнее оборудование. На светло-музыкальных фонтанах обновят и увеличат музыкальный репертуар. Такие же изменения ждут фонтаны на набережной в акватории Русановского канала.

Фонтаны будут работать до 30 сентября, а светло-музыкальное сопровождение можно наблюдать ежедневно, кроме понедельника, с 21:00 до 23:00.

Напомним, в мае 2017 года на Майдане Незалежности в Киеве официально открыли свето-музыкальный фонтан, который был сломан еще во время Революции Достоинства.

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