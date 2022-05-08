В Мелитополе детей заставляют надевать георгиевские ленты и учить стишки о войне — Денисова

8 мая, 12:00
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По словам Денисовой, такие действия совершают директора школ, которые сотрудничают с оккупационными войсками. (Фото:klimkin / Pixabay)

По словам Денисовой, такие действия совершают директора школ, которые сотрудничают с оккупационными войсками. (Фото:klimkin / Pixabay)

Во временно захваченном российскими войсками Мелитополе Запорожской области детей заставляют надевать георгиевские ленты и учить стихи о войне.

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Об этом сообщает в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова отмечает, что такие действия совершают директора школ, которые сотрудничают с оккупационными войсками.

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«Педагоги распространяют в сети детские тематические рисунки и видео школьников, декламирующих стихи о войне с георгиевскими лентами на груди. Есть информация, что это происходит без согласия родителей», – добавляет омбудсмен.

Денисова отметила, что указанные действия российских захватчиков являются нарушением статьи 29 Конвенции ООН о правах ребенка и прямым доказательством геноцида в отношении украинского народа.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Запорожская область Георгиевская ленточка Мелитополь Дети

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