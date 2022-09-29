В Мелитополе заметили движение колонны грузовиков с оккупантами в сторону Запорожья 29 сентября, 19:46 Российский оккупант (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Через оккупированный Мелитополь шла колонна российской техники и живой силы в сторону Запорожья, сообщает Telegram-канал РИА Мелитополь.

«Последние дни враг значительно активизировался и пытается укреплять свои позиции, перебрасывая технику в Запорожском и Херсонском направлениях», — говорится в сообщении.

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Как пишут в Telegram-канале, по объездной на улице Воинов Интернационалистов наблюдается передвижение колонн техники и личного состава.

«Мелитопольцы наблюдали, как в сторону Запорожья проехали 2 тентованных КамАЗа с людьми, потом седельный тягач на лафете и следом 2 УРАЛа с людьми», — уточняется в сообщении.

Официально ни украинская, ни российская стороны не комментировали этот инцидент.