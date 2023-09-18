Оккупанты блокируют WhatsApp в Мелитополе — Федоров

18 сентября, 03:49
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Мелитополь (Фото:Иван Федоров/Телеграм)

Мелитополь (Фото:Иван Федоров/Телеграм)

Российские захватчики усиливают информационную блокаду во временно оккупированном Мелитополе. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщил в своем Telegram-канале, глава города Иван Федоров.

По его словам, с 16 сентября жители в оккупации не могут нормально пользоваться WhatsApp: позвонить родным и близким на подконтрольную территорию Украины невозможно.

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В некоторых случаях не получается отправить и получить смс, а порой — вообще войти в приложение, приводит Федоров детали.

«Страна-агрессор в очередной раз показывает истинное лицо террора: то, что не удается подслушать или подсмотреть, блокируют», — прокомментировал городской голова Мелитополя ситуацию.

Рано утром 15 сентября сообщалось о взрывах, которые слышали жители Мелитополя.

Вечером 17 сентября, жители оккупированного Токмака и района слышали взрыв.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Мелитополь WhatsApp Иван Федоров Война России против Украины Временно оккупированные территории

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