Оккупанты блокируют WhatsApp в Мелитополе — Федоров
Мелитополь (Фото:Иван Федоров/Телеграм)
Российские захватчики усиливают информационную блокаду во временно оккупированном Мелитополе. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщил в своем Telegram-канале, глава города Иван Федоров.
По его словам, с 16 сентября жители в оккупации не могут нормально пользоваться WhatsApp: позвонить родным и близким на подконтрольную территорию Украины невозможно.
В некоторых случаях не получается отправить и получить смс, а порой — вообще войти в приложение, приводит Федоров детали.
«Страна-агрессор в очередной раз показывает истинное лицо террора: то, что не удается подслушать или подсмотреть, блокируют», — прокомментировал городской голова Мелитополя ситуацию.
Рано утром 15 сентября сообщалось о взрывах, которые слышали жители Мелитополя.
Вечером 17 сентября, жители оккупированного Токмака и района слышали взрыв.