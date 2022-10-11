В Мелитополе произошел взрыв на базе РФ в районе аэродрома: оккупанты придумали оправдание
На аэродроме Мелитополя, где расположена база оккупантов, произошел взрыв (Фото:РИА Мелитополь)
В захваченном Мелитополе прогремели взрывы на аэродроме, где российские оккупанты обустроили военную базу.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.
«Оккупанты засуетились и сразу пишут о каких-то там „учениях“. Однако жители уже научились различать глухие звуки их жалких „учений“ против громких взрывов ликвидации их военных баз», — написал он.
Накануне сообщалось, что для атак на Запорожье Россия применяла бомбардировщики и истребители, которые взлетали из захваченных Бердянска и Мелитополя.
Утром 6 октября в захваченном Мелитополе и близлежащих районах прогремели мощные взрывы. В северной части Мелитополя, где расположена одна из баз российских захватчиков, на протяжении часа раздавались мощные взрывы.