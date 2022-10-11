В Мелитополе произошел взрыв на базе РФ в районе аэродрома: оккупанты придумали оправдание 11 октября, 13:00 На аэродроме Мелитополя, где расположена база оккупантов, произошел взрыв (Фото:РИА Мелитополь)

В захваченном Мелитополе прогремели взрывы на аэродроме, где российские оккупанты обустроили военную базу.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

«Оккупанты засуетились и сразу пишут о каких-то там „учениях“. Однако жители уже научились различать глухие звуки их жалких „учений“ против громких взрывов ликвидации их военных баз», — написал он.

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Накануне сообщалось, что для атак на Запорожье Россия применяла бомбардировщики и истребители, которые взлетали из захваченных Бердянска и Мелитополя.

Утром 6 октября в захваченном Мелитополе и близлежащих районах прогремели мощные взрывы. В северной части Мелитополя, где расположена одна из баз российских захватчиков, на протяжении часа раздавались мощные взрывы.

