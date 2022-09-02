«Адская ночь для оккупантов». В Мелитополе ВСУ ударили сразу по двум вражеским локациям

2 сентября, 08:06
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В Мелитополе ВСУ ударили по двум локациям оккупантов (Фото:Кадр видео Иван Федоров/Telegram)

В Мелитополе ВСУ ударили по двум локациям оккупантов (Фото:Кадр видео Иван Федоров/Telegram)

В ночь на пятницу, 2 сентября, ВСУ ударили по двум локациям российских оккупантов в захваченном Мелитополе.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

«Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ. По предварительным данным, попадание сразу по двум вражеским локациям», — написал он.

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По словам Федорова, было попадание в склад боеприпасов в районе аэродрома, который оккупанты в который раз пытаются восстановить.

«Попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва», — отметил он.

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Относительно второй локации информация уточняется.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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