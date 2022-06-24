В Мелитополе возобновились массовые похищения людей — мэр города
Позиции украинских военных (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Carlos Barria)
Во временно оккупированном Мелитополе за прошедшую неделю возобновились массовые похищения людей. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
«Больше чем 500 человек похищено за последние 4 месяца. За последнюю неделю были массовые похищения», — сказал он во время брифинга.
Федоров уточнил, что оккупанты похищают активистов, пасторов, бизнесменов.
По его данным, местного пастора похитили о время службы на центральной площади города, но позже отпустили. Он отметил, что предприниматели остаются в плену у оккупантов, а также в плену больше двух месяцев находится 16-летний ребенок.
«Таким образом они хотят запугать, узнать больше информации, а главное получить поддержку от мелитопольцев. Но им этого не удается», — подчеркнул он.
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