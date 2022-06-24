В Мелитополе возобновились массовые похищения людей — мэр города 24 июня, 18:43 Цей матеріал також доступний українською Позиции украинских военных (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Во временно оккупированном Мелитополе за прошедшую неделю возобновились массовые похищения людей. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

«Больше чем 500 человек похищено за последние 4 месяца. За последнюю неделю были массовые похищения», — сказал он во время брифинга.

Федоров уточнил, что оккупанты похищают активистов, пасторов, бизнесменов.

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По его данным, местного пастора похитили о время службы на центральной площади города, но позже отпустили. Он отметил, что предприниматели остаются в плену у оккупантов, а также в плену больше двух месяцев находится 16-летний ребенок.



«Таким образом они хотят запугать, узнать больше информации, а главное получить поддержку от мелитопольцев. Но им этого не удается», — подчеркнул он.

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