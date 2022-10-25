В Мелитополе возле здания с пропагандистами и сотрудниками ФСБ прогремел взрыв — видео 25 октября, 10:09 Предварительно, в припаркованном возле здания автомобиле сработало взрывное устройство (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Во вторник, 25 октября, во временно оккупированном РФ Мелитополе Запорожской области произошел взрыв возле здания, в котором расположились местные пропагандисты и сотрудники ФСБ.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Федоров.

Кроме того, он также обнародовал фото и видео с места происшествия, на которых видны масштабы повреждений.

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«Именно так должно выглядеть теплоснабжение в офисе коллаборантов и пропагандистов. Дальше будет еще жарче!», — прокомментировал последствия происшествия Федоров.

По его словам, предварительно, в припаркованном возле здания автомобиле сработало взрывное устройство.

В то же время информации о потерях оккупантов в данное время нет.